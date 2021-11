Peter Sagan is Egan Bernal te snel af in Giro d’Italia Criterium in Dubai

De Slovaak Peter Sagan heeft de eerste editie van het Giro d’Italia Criterium gewonnen. In de straten van Dubai was hij sneller dan de recentste winnaar van de Giro Egan Bernal. De Zwitser Marc Hirschi finishte als derde.

Sagan, die in de puntentrui rondreed, was na 30 rondes van twee kilometer door de straten van Dubai sneller dan de Colombiaan Egan Bernal, die in zijn roze trui voor de dag kwam. Marc Hirschi kwam op een afstandje als derde binnen.

Het allereerste criterium van de Giro d’Italia kan vergeleken worden met de typische na-Tourcriteriums. Ook in Dubai deden er met Filippo Ganna, Elia Viviani, Fabio Aru en Geoffrey Bouchard nog andere bekenden mee. En ook Ganna en Viviani vielen in de prijzen. Ganna - wie anders- reed de snelste ronde en Viviani won het puntenklassement. De Hongaar Attila Valter mocht de strijdlust in ontvangst nemen.