Miss België Kedist Deltour (24) graaft dieper in haar verleden in Ethiopië, van het weeshuis tot het graf van haar mama: “Ik voel dat ze hier bij mij is”

Haar vader die haar destijds achterliet in een weeshuis, vergaf ze. Maar Miss België Kedist Deltour (24) duikt in Ethiopië nog dieper in haar roots. Op het kerkhof waar haar mama ligt, in het lemen huisje waar ze opgroeide, en in de herinnering aan haar broertje dat te jong stierf. Maar het is de ontmoeting met de legendarische afstandsloper Haile Gebrselassie die haar het finale zetje richting zelfvertrouwen geeft. “Zeg van jezelf altijd dat je de beste bent. Dat er niemand beter is dan jij.”