Dronken Hasselaar speelt rijbewijs kwijt na ongeval in Maaseik

Maaseik

Een 25-jarige Hasselaar is zaterdagochtend zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een ongeval op de Maastrichtersteenweg in Maaseik. Even na 5 uur zag een patrouille van de politie daar een auto op de middenberm staan. De auto was aan een kant volledig beschadigd en bleek tegen een geparkeerde bestelwagen te zijn gebotst. De Hasselaar verklaarde dat hij had moeten uitwijken voor een ander voertuig. Uit een ademtest bleek dat hij te veel alcohol in het bloed had. Hij is zijn rijbewijs minstens voor 15 dagen kwijt. mm