Liam Everts mist Mantova I door schouderblessure, maar hoopt nog op Mantova II

Geen Liam Everts in actie in de reeksen van EMX250 in Mantova op zaterdag. De Lummenaar (17) kwam in de tijdtraining ten val en blesseerde zich daarbij aan de schouder. Everts probeert nu in allerijl klaar te geraken voor de laatste EK-race, komende dinsdag, ook in Mantova.

Everts was naar het Italiaanse Mantova afgereisd met het doel nog eens op het podium te staan. Op die manier wou hij mooi afscheid nemen van de EMX250 vooraleer volgend seizoen naar de MX2 over te stappen. Een val in de tijdtraining gooide echter roet in het eten. “Een stomme val. Ik ging niet eens hard tegen de grond”, vertelt Everts junior. “Ik kwam wel dwars op mijn schouder neer. Pijnlijk. De spieren zijn serieus geraakt, gelukkig is er niks gebroken. Raar toch... In Pietramurata ging ik spectaculair tegen de grond en had ik enkel een schrammetje. Nu was het slechts een lichte val, maar loop ik wel een blessure op.”

Rijden zat er zaterdag sowieso niet meer in voor Everts. “Ik kreeg mijn arm amper omhoog. Vandaar dat we beslist hebben om deze race uit te zitten. Ik ga er nu alles aan doen om wedstrijdklaar te geraken tegen dinsdag, wanneer de laatste EMX250 van het seizoen op het programma staat (ook in Mantova, nvdr). Dat is kort dag, maar ik denk dat het haalbaar is. Je zal me dan ook veel aan de ijsmachine zien zitten de komende dagen.”