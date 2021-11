Twee tieners vermoorden leerkracht maar verraden zichzelf op sociale media

Nohema Graber (66), leerkracht Spaans en erg actief binnen de Spaanse gemeenschap in haar woonplaats, werd dood aangetroffen in een park in de stad Fairfield. Enkele uren voordien was ze als vermist opgegeven.

Lang duurde het niet voor twee verdachten in beeld kwamen. Volgens de politie hebben ze zelf details over de moord, de pogingen om het lichaam te verbergen en een mogelijk motief op sociale media gepost.

Ze lag, zoals in de posts stond, verborgen onder een zeildoek. En ze had, ook al zoals in de berichten stond, een zwaar trauma aan het hoofd.

De details die Willard Noble Chaiden Miller en Jeremy Everett Goodale gaven, waren dus te specifiek. Ze moesten wel iets met de feiten te maken hebben.

Bloed op kledij

Onderzoekers doorzochten later de huizen van de tieners en verzamelden kledingstukken, waarvan sommige bloedsporen leken te bevatten.

Een getuige vertelde de politie ook dat hij de tieners in het park had gezien de dag voordat de vrouw verdween.

Willard Miller gaf aan de speurders toe dat hij in het park was toen de moord plaatsvond, en ook dat hij ‘materiaal had geleverd’ dat bij de moord werd gebruikt en dat hij probeerde te helpen bij het te verbergen van het lichaam. Maar de moord zelf ontkent hij.

Over een mogelijk motief zijn nog geen details vrijgegeven.

Het slachtoffer werd in Mexico geboren en was sinds 2012 werkzaam op Fairfield High School waar ze Spaans gaf. Beide tieners liepen er school.

In een verklaring zei de gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, dat het slachtoffer graag gezien was door collega’s, leerlingen en hun ouders.

De wet van Iowa staat toe dat minderjarigen vanaf 14 jaar kunnen worden overgedragen aan rechtbanken voor volwassenen wanneer ze ernstige feiten hebben gepleegd. Ze riskeren levenslange opsluiting als ze schuldig worden bevonden.