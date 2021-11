SELECTIE KRC GENK. Hrosovsky ontbreekt met blessure, Paintsil en Ito zijn wel beschikbaar

John van den Brom heeft zijn selectie van 20 spelers vrijgegeven voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge zondagavond. Patrick Hrosovsky is de grote afwezige, hij ondervindt nog te veel last na de match tegen West Ham donderdag. Naast Cuesta (blessure) en Juklerod (nog niet wedstrijdfit), vallen Eiting en Németh andermaal naast de selectie.

De intensieve partij tegen West Ham laat zijn sporen na. Zo is het gemis van Hrosovsky, die de laatste weken sterk bezig was, toch wel een aderlating. Junya Ito en Joseph Paintsil kregen ook enkele rake tikken donderdag, maar zij zijn wel beschikbaar zondagavond. Carlos Cuesta heeft nog altijd de training niet hervat, Juklerod moet nog even opbouwen voordat hij weer wedstrijdfit is. Carel Eiting en András Németh grijpen net als vorig weekend naast een selectie.

(gn)