Drie zwaargewonden na mesaanval op ICE-trein in Duitsland

De drie ernstig gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De slachtoffers waren volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten mannen van 26, 39 en 60 jaar.

De politie was zaterdagochtend rond 9 uur ingelicht over de mesaanval. Kort daarna kon ze een man oppakken. Er is geen gevaar meer, aldus de politie van Oberpfalz.

De trein staat stil in Seubersdorf in der Oberpfalz, in deelstaat Beieren. De politie kwam in groten getale ter plaatse. Zo’n 200 à 300 reizigers werden van de trein gehaald en opgevangen in de omgeving. Het Rode Kruis kwam met zowat 110 medewerkers ter plaatse.

Over de dader heeft de politie nog geen extra informatie vrijgegeven. Volgens anonieme bronnen zou het gaan om een 27-jarige Syriër. De Duitse krant Bild zegt dat de man psychologische problemen had.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de slachtoffers via zijn woordvoerder een snel herstel toegewenst. Hij bedankte de politie en het treinpersoneel die met “hun moedige optreden erger hebben voorkomen”.