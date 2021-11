Zinho Vanheusden krijgt een nieuwe coach bij Genoa

Ballardini was sinds eind vorig jaar opnieuw hoofdcoach bij Genoa. Het was al zijn vierde passage op de bank bij de Genuezen. Hij leidde het team vorig seizoen naar een elfde plaats. Eind september werd de club echter overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners en de nieuwe eigenaars waren niet helemaal overtuigd van de capaciteiten van Ballardini.

In de wandelgangen klinkt nadrukkelijk de naam van Andriy Shevchenko als zijn opvolger. Het zou voor de 45-jarige Oekraïner zijn eerste ervaring als clubcoach worden. Het Milan-icoon was vijf jaar lang bondscoach van zijn land, maar kondigde begin augustus na de uitschakeling van Oekraïne in de kwartfinales van het EK door Engeland zijn vertrek aan. Ook Andrea Pirlo, in mei aan de deur gezet bij Juventus, zou een kanshebber zijn.

Zinho Vanheusden speelt sinds begin juli voor Genoa. Hij wordt uitgeleend door Inter. De Milanezen kochten de verdediger deze zomer terug van Standard. Tot dusver kwam hij slechts zes keer in actie. De voorbije zes competitiewedstrijden miste Vanheusden met een hamstringblessure, maandag zal hij de training opnieuw hervatten.