Er is leven na Sanne Cant! Juniore Xaydee Van Sinaey grijpt op EK nipt naast brons: “Ik wil haar opvolgster worden”

Er is leven na Sanne Cant. Op het EK veldrijden voor meisjes-junioren eindigde Xaydee Van Sinaey (16) op een zucht van brons. Vierde, en dat als eerstejaars. “Ik word altijd boos als ze zeggen dat er geen Belgisch talent is bij de jeugd.” De zege was voor de Britse Zoe Backstedt, voor twee Nederlandse meisjes: Leonie Bentveld en Nienke Vinke.

“Dit kan ons vrouwenveldrijden goed gebruiken.” Bondscoach Sven Vanthourenhout glunderde na de eerste wedstrijd op de VAM-berg in Wijster. Xaydee Van Sinaey reed er naar een knappe vierde plaats bij de meisjes-junioren. Even zat er zelfs brons in. “Ja, maar ik ben iets te snel gestart”, vertelde de renster uit het Oost-Vlaamse Schendelbeke achteraf. “Ik werd daarna bijgebeend en heb wat in het wiel gezeten om dan op het einde te versnellen voor die vierde plaats. Ik had stiekem gehoopt om op het podium te staan, maar vierde is zeker niet slecht. Ik ben ook nog maar een eerstejaarsjuniore.”

Dat belooft voor de toekomst. Eindelijk een toptalent bij de meisjes, het vrouwenveldrijden in ons land snakt er zo naar. “Ik vind het niet leuk dat de mensen zeggen dat er geen toekomst is bij de Belgische vrouwen. Kijk naar mij. Laat mij groeien, ik wil graag de opvolgster worden van Sanne Cant. Natuurlijk zal er nu naar mij gekeken worden, maar ik voel geen druk. Ik kan goed omgaan met stress.”

Liever buitenland dan B-cross

Van Sinaey, die rijdt bij Acrog-Tormans, heeft veel over voor haar sport. Ze traint vaak in Nederland om zich te meten met de toppers ginder en kiest voor zwaardere wedstrijden. “Ik rij vaak in buitenland: Spanje, Zweden, Duitsland, Nederland… Dat is een ferme investering. Ik pak het vliegtuig en mijn papa komt achter met de mobilhome. Die wedstrijden, vaak bij de elite, maken mij sterker. Het werpt zijn vruchten af. In België moet ik anders B-crossen betwisten omdat het niveau is te laag voor mij. Het gaat te gemakkelijk.”