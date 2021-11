Nederlander Ryan Kamp klopt Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys op EK veldrijden voor beloften

Pim Ronhaar nam de beste start bij de beloften. Het peloton, dat vertrok halfweg op de VAM-berg, werd meteen op een lint getrokken vooraleer de renners het veld indoken. Ronhaar als eerste weg dus, de Zwitser Rouiller, kleefde op zijn wiel, iets verder volgden de Belgen, samen met ook Ryan Kamp. Ronhaar trok een paar keer stevig door in die eerste ronde, maar het gaatje werd opnieuw gedicht en met 11 renners doken ze de tweede ronde. Dit verloop zouden we zien tot de laatste ronde. De kopgroep bestond uit twee Nederlanders, Ronhaar en Kamp, zeven Belgen, de Brit Cameron Mason en de Italiaan Fontana. Wereldkampioen Ronhaar moest z’n snelle start bekopen en kreeg het lastig in het slot, ook voor Fontana ging het in de slotronde te snel.

Mason probeerde het een paar keer vooraan, maar raakte niet weg, net voor het inrijden van de slotronde versnelde titelverdediger Kamp op de VAM-berg. Nys en Vandeputte gingen mee in zijn wiel. Even waren de twee Belgen zelfs samen weg, maar Kamp dichtte het gaatje.

In de ultieme finale nam Vandeputte even afstand, maar Nys en Kamp vochten zich terug tot in zijn wiel. In de spurt bergop richting finish was de Nederlander duidelijk de sterkste, Vandeputte pakte zilver en Nys brons. De Nederlander van Pauwels Sauzen-Bingoal verlengde zo voor eigen volk zijn Europese titel.

