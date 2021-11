Leopoldsburg

De kermisfamilie Vanseer is in diepe rouw na het overleden van Jean-Marie Vanseer. “Afscheid nemen van iemand die je graag ziet, is altijd moeilijk. Wij gaan Jean-Marie zo hard missen. Hij was iemand die voor iedereen klaar stond”, reageert zijn neef Bert Vanseer.