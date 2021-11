Onze reporter sprak met Lidl-personeel: “Vroeger waren ze menselijk. Nu heerst er een angstbeleid”

“Gisteren begon ik plots te huilen. Ik werk al meer dan twintig jaar voor Lidl, dat is me nog nooit overkomen. Het gaat niet meer.” Al verschillende jaren klagen de werknemers van warenhuisketen Lidl de hoge werkdruk aan. Drie jaar geleden leidde dat al eens tot een forse staking. Half oktober was het opnieuw zover. In zo’n honderd van de driehonderd winkels die ons land telt, werden vakbondsacties opgezet. Dat gebeurde ook in de drie Lidl-vestigingen in Deurne. Vier dagen lang werden er piketten opgezet voor de ingang. Ondertussen bereikten vakbonden en directie een voorakkoord over een nieuwe cao en de werkorganisatie. “We vragen ons af of er wel echt iets gaat veranderen”, zeggen enkele werknemers onzeker. Ze vertellen waarom de maat voor hen vol is.