Groen vraagt onmiddellijke sanering Mitraco-terreinen Bilzen: “Hemeltergend dat dit na zes jaar nog niet is opgelost”

Groen vraagt de onmiddellijke sanering van de terreinen van Mitraco in Bilzen, nadat Het Belang van Limburg zaterdag bericht over 150.000 liter afval dat gestockeerd staat in een vervallen loods in Bilzen. “Een bodemonderzoek uit 2016 concludeerde al dat de normen overschreden zijn en sanering nodig is. Het is toch hemeltergend dat dit probleem na zes jaar nog altijd niet is opgelost”, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).