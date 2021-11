Wie is de Amerikaanse rapper Travis Scott? Geen artiest ter wereld waar het publiek zo wild gaat

Travis Scott is amper dertig, maar heeft intussen zijn eigen universum, AstroWorld, gecreëerd én zijn eigen documentaire op Netflix. De Amerikaanse rapper, ooit headliner op Pukkelpop, maakt menigtes gek en is populairder dan Drake, Kendrick Lamar of Jay-Z. Net in thuisbasis Houston liep het vrijdagnacht vreselijk mis.

Charlotte De Witte is Travis Scott eeuwig dankbaar. De Gentse technoqueen mocht in augustus 2018 in allerlaatste invallen voor de Amerikaanse rapper. Niet op één of ander klein podium op een festival ergens ten Vlaamse velde, maar op het hoofdpodium van Pukkelpop in Kiewit. Scott was die vrijdagavond de absolute headliner, maar moest zijn show op het allerlaatste nippertje cancellen omwille van verplichtingen op de MTV Awards. “I love my fans in Belgium and look forward to performing for them in the very near future”, klonk het ietwat hol. Het is wachten op een nieuwe show in België.

LEES OOK. Slachtoffers AstroWorld getuigen: “Mensen sméékten het personeel om het concert stil te leggen, maar dat gebeurde niet”

Zijn show in Houston vrijdagavond. — © Amy Harris/Invision/AP

De Kardashians

De echte naam van Scott is Jacques Berman Webster II. Zijn artiestennaam haalt de Amerikaanse rapper uit Houston uit de verbastering van twee van zijn favoriete personen: zijn oom Travis en zijn favoriete artiest, Kid Cudi (Scott Mescudi). Hij breekt zijn studies af om het in New York als rapper te gaan waarmaken. Zijn eerste mixtape dateert van 2013. Ondanks zijn eerste albums is hij in eerste instantie vooral de man van Kylie Jenner, bekend van de realityreeks Keeping Up with the Kardashians. De twee zijn al jaren een societykoppel over de Oceaan, met paparazzi altijd en overal.

Met Kylie Jenner heeft Scott een dochtertje. — © REUTERS

Getalenteerd

Al snel blijkt Scott muzikaal ook echt getalenteerd. Een van zijn albums groeit uit tot het best verkochte rapalbum in The States. Er volgden samenwerkingen met Justin Bieber en The Weekend en Scott wordt waanzinnig populair. Dat blijkt uit de Netflix-documentaire “Look, mum, I can fly” uit 2019. De titel is een duidelijke kwinkslag naar zijn moeder, destijds zo boos omdat hij zijn studies aan de universiteit van San Antonio afbrak voor een onzeker bestaan in de muziekbusiness aan de andere kant van het land.

Ook de documentaire wordt een hit. We zijn één jaar na zijn afgelaste show op Pukkelpop en Scott wordt zowaar “’s werelds grootste performer” genoemd. Groter dus dan Snoop Dogg, groter dan Jay-Z, groter dan Kendrick Lamar, groter dan Drake. Iedere jonge fan van rapmuziek en hiphop lijkt wel een stukje van Scott te willen.

LEES OOK. Acht doden en honderden gewonden tijdens optreden Travis Scott

Vluchten voor eigen fans

Vooral het verschil in publiek valt op: zie je hem in 2014 optreden voor enkele tientallen verwaaide fans, vult hij overal in het westelijk halfrond uitverkochte stadia. Het publiek wordt telkens wild van zijn opgefokte ritmes en pompende beats. De moshpits voor het podium lijken op die van op grote metalfestivals, maar nog intenser.

Op een filmpje op zijn sociale media, ergens op een modeshow in Parijs, valt pas op hoe groot de Scott-mania wel is: hij moet, omringd door bodyguards, letterlijk vluchten voor zijn fans. Ternauwernood krijgen zijn bodyguards hem in een klaarstaand busje gestopt.

Rapper Drake vergezelde Scott vrijdagavond op het podium. — © AFP

Great, greater, greatest

Zoals het een echte “gangsta-rapper” betaamt, groeit ook de blingbling naarmate de fans talrijker werden. Lamborghini voor de deur, dwepen met zakken cash geld, kristallen juwelen op de voorste tanden en veel opzichtig gedweep met softdrugs. Niemand die hem iets kan maken.

Ook al greep Scott recent naast enkele Grammy Awards, hij is de voorbije jaren uitgegroeid tot een boegbeeld voor honderdduizenden jonge fans. Zijn laatste album, AstroWorld, is naast een groot succes ook een soort eigen universum. De naam verwijst naar een pretpark in Houston dat in 2005 gesloten werd. In de plaats kwamen appartementen. Het was niet naar de zin van Scott. “Ze hebben de jeugd een themapark afgenomen. Wel: we willen het terug.” Scott staat voor ongebreideld plezier en voor lak aan regels.

Beeld van AstroWorld tijdens de show van Scott. — © AFP

Feest eindigt in drama

Vrijdagavond was hij - uiteraard - de headliner op zijn eigen festival. Amerikaanse media meldden dat er al van ’s middags vele tientallen jongeren zonder ticket het festival probeerden te bestormen. De manie liep uit de hand.

Toen Scott aan zijn show begon - later bijgestaan door de Canadese rapper Drake - werd de menigte volledig gek. Scott legde meermaals zijn show stil en smeekte zijn fans om naar achteren te gaan. Het mocht niet baten. AstroWorld eindigde in ongeziene paniek, met vertrappelde fans, vluchtende fans, krijsende fans. En helaas ook (minstens) acht dode fans.