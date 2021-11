Minstens 80 doden bij ontploffing tankwagen in Sierra Leone

84 doden, en verschillende mensen in kritische toestand in het ziekenhuis. Dat is de zware tol nadat een tankwagen ontplofte in Wellington, een buitenwijk van Freetown, schrijft nieuwszender CNN. Mohamed Lamrane Bah, communicatieverantwoordelijke van Sierra Leone’s National disaster management agency (Ndma) bevestigde dat aan de nieuwszender. Nadat hulpdiensten de gewonden naar het ziekenhuis hebben overgebracht, zou de reddingsactie ter plaatse zijn stopgezet, voegt Bah daar nog aan toe.

Burgemeester Yvonne Aki-Sawyerr zei in een statement op Facebook dat ze “bedroefd was toen ze hoorde over de explosie langs Bai Bureh Road in Wellingtoen”. Aki-Sawyerr voegt toe dat het ongeval zou zijn gebeurd na een botsing van de tankwagen met een andere vrachtwagen.

In haar Facebookbericht spreekt de burgemeester over onbevestigde berichten over meer dan 100 doden. Ze voegt toe dat de beelden van de explosie, die circuleren op sociale media, “schrikwekkend zijn”. (kab)