De camera van Eurosport had niet alleen oog voor wat er op de tafel gebeurde. — © Eurosport

Sportief viel er weinig te rapen voor Luca Brecel in de kwartfinale van de British Open tegen de zesvoudige wereldkampioen Ronnie O’Sullivan (5-1-nederlaag), daarvoor was The Rocket te fel op dreef. Maar onze landgenoot oogstte toch lof met zijn gewaagde schoenen. Brecel droeg stijlvolle zwarte schoenen die volledig waren bezet met glimmende spijkers.