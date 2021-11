Xavi wil stadion Camp Nou opnieuw voelen trillen: “Ik keer terug naar club van mijn leven”

Xavi kijkt ernaar uit oude tijden te doen herleven in Barcelona. Dat zei de nieuwe trainer zaterdag kort na de bevestiging van zijn terugkeer naar FC Barcelona, ditmaal als trainer.

“Ik keer terug naar de plek waar ik ben opgegroeid, ik keer terug naar de club van mijn leven. Ik heb er geen woorden voor om de emotie te beschrijven die ik voel om de eer van de club weer te verdedigen, om het Camp Nou opnieuw te laten trillen en het gejuich van deze geweldige fans weer te horen”, schreef Xavi op Instagram.

“Ik weet dat ik op een moeilijk moment kom, maar ik ga deze uitdaging met het grootste enthousiasme aan. Ik zal met jullie allemaal samenwerken en vechten om terug te keren op de plek die we verdienen. Bedankt FC Barcelona voor het vertrouwen in mij, en ook aan alle fans die vonden dat ik deze belangrijke rol op mij moest nemen.”

Clublegende Xavi (41) was de gedroomde kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als trainer. Hij speelde van 1998 tot 2015 in het eerste elftal en beleefde grote successen in Catalonië. Zo won hij er liefst vier keer de Champions League. Hij wordt maandag voorgesteld.