Slachtoffers AstroWorld getuigen: “Mensen sméékten het personeel om het concert stil te leggen, maar dat gebeurde niet”

Op sociale media duiken getuigenissen op die een licht werpen op wat er precies misging tijdens het Astroworld-festival in Texas vrijdagnacht. “Tieners zonder opleiding waren slachtoffers aan het reanimeren.”

“Ik ben flauwgevallen omdat iedereen zo hard tegen me aan het duwen was”, vertelt Madeline Eskins, een verpleegster op intensieve zorgen, in een post op Instagram. “Ik kon gewoon niet ademen. Nadien hoorde ik dat fans m’n bewusteloze lichaam tot bij de security gecrodwsurft hadden. Toen ik wakker werd, zat ik op een stoel met een flesje water op mijn schoot. Rond mij werden mensen binnengebracht met weggerolde ogen en met bloedende neuzen. Heeft iemand hier al een hartslag gecheckt?, vroeg ik. Ik voelde de pols van twee mensen, maar die was er niet. Veiligheidsagenten vroegen me om te helpen, zeker toen ik zei dat ik zelf verpleegster was. Ik zag mensen - van wie ik dacht dat ze ook verplegers waren - eerste zorgen toedienen, vertappelde mensen lagen gewoon in het rond. Er was véél te weinig medisch personeel.”

“Er was geen ambu bag, geen defibrilator, geen draagberrie… Ik zag hoe tieners uit het publiek slachtoffers probeerden te reanimeren en het verkeerd deden. Ik zag hoe mensen mét hartslag gereanimeerd werden, simpelweg omdat niemand had gecontroleerd of er wel een hartslag was. We hadden geen gsm-ontvangst, zodat we geen hulp konden oproepen. En mensen sméékten het personeel om het concert stil te leggen, maar dat gebeurde niet. Ik ben zo ontgoocheld.”