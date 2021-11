Gert en Viktor Verhulst verrassen Nederland in The Masked Singer

Ook in Nederland loopt tegenwoordig het succesvolle tv-format “The Masked Singer”. Gisteravond leidde de ontmaskering van een duo tot héél wat reacties, want niemand had verwacht dat de Belgen Gert en Viktor Verhulst als Nederlanders konden klinken. “Heel lang op geoefend”, sprak Viktor.

Bij de onthulling reageerden de juryleden inclusief Nicolette van Dam - die zelf de panter was in het programma - en haar man Bas Smit zeer verrast toen zij de gezichten van vader Gert en zoon Viktor Verhulst zagen. “De ontknoping is geweldig”, vertelt de Studio 100-baas lachend. Ook moesten vader en zoon volop lachen om de suggestie van het panel dat ze ’sowieso niks in de entertainment’ zouden doen. Hoe de twee zo Nederlands wisten te klinken? “Heel lang op geoefend”, aldus Viktor.

Op Twitter wordt er enthousiast gereageerd. “Dit maakt echt mijn week, Gert die Nederlands praat”, schrijft iemand en een ander twittert: “Gert die met een Nederlands accent spreekt, ik gil.”

Nicolette en Bas voegden zich als gasten bij het panel vanwege de aftrap van de inzamelingsactie Project Glimlach voor de Oranje Kinderziekenhuizen. Voor dit goede doel zetten Nicolette en Bas zich al langere tijd in. RTL staat de komende weken in het teken van Project Glimlach, een inzamelingsactie in samenwerking met Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoeken en projecten die angst, pijn en stress bij kinderen tijdens een ziekenhuisopname doen verminderen.