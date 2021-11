FC Barcelona kondigt Xavi officieel aan als nieuwe trainer: “Tijd om naar huis te komen”

Hij ondertekende in Barcelona een contract voor 2,5 seizoenen en arriveert dit weekend in Barcelona. Maandag wordt hij gepresenteerd aan het publiek. Daarna volgt een persconferentie.

De 41-jarige Xavi was vrijwel zijn hele carrière als speler actief bij Barcelona. Hij veroverde met de Blaugrana 25 prijzen, waaronder vier keer de Champions League en acht Spaanse titels. Met Spanje werd hij tussendoor twee maal Europees kampioen en één keer wereldkampioen. Hij beëindigde zijn spelerscarrière bij Al-Sadd, in Qatar, en werd er in 2019 ook hoofdcoach. Daar zou Barcelona zijn contract, dat nog liep tot medio 2023, afgekocht hebben.

De Nederlander Ronald Koeman werd eind vorige maand ontslagen, enkele uren na de nederlaag van Barcelona tegen Rayo Vallecano. Zijn positie bij de Spaanse club was al langer wankel.

Barcelona is in de tussenstand in La Liga tegenvallend negende, op negen punten van koploper Real Sociedad. In de Champions League zal Barça na een 6/12 ook nog moeten knokken om de groepsfase door te geraken. Het is momenteel tweede in groep E, na Bayern München (12 ptn) maar voor Benfica (4 ptn) en Dinamo Kiev (1 pt).