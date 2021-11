Verstappen sneller dan Bottas en Hamilton in Mexico

Max Verstappen (Red Bull) heeft zich vrijdag de snelste getoond tijdens de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, de 18e op 22 WK-manches. Hij was in 1:17.301 sneller dan Mercedes-ploegmaats Valtteri Bottas (+0.424) en Lewis Hamilton (+0.509).

Eerder op de dag was Bottas de snelste in de eerste vrije training, toen voor Hamilton en Verstappen. Thuisrijder Sergio Pérez reed twee keer de vierde tijd, 1:18.610 in de eerste sessie en 1:17.871 in de tweede vrije training.

Hamilton belandde ook tijdens de tweede oefensessie buiten de baan in het gras. Tijdens de eerste vrije training overkwam hem dat ook en daarna keerde hij op onreglementaire manier terug op het circuit. Dat kwam hem op een reprimande van de wedstrijdleiding te staan. De Fin Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ontving voor dezelfde overtreding eveneens een waarschuwing na de eerste sessie. Na drie reprimandes in een seizoen volgt een gridstraf van tien plaatsen terug, maar voor beide coureurs betrof het de eerste waarschuwing in deze jaargang.

Zaterdag is er, om 18 uur Belgische tijd, de derde en laatste oefensessie. De kwalificaties worden vanaf 21 uur gereden. De Grote Prijs start zondag om 20 uur Belgische tijd.

In de WK-tussenstand leidt Max Verstappen met 287,5 punten. Hij telt twaalf punten voorsprong op wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit won de voorbije twee jaar in Mexico.

. Uitslag:

1. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:17.301 (28 ronden)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:17.725 (31)

3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:17.810 (26)

4. Sergio Pérez (Mex/Red Bull-Honda) 1:17.871 (26)

5. Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari) 1:18.318 (29)

6. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:18.429 (29)

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:18.605 (28)

8. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Honda) 1:18.644 (31)

9. Sebastian Vettel (Dui/Aston Martin-Mercedes) 1:18.681 (32)

10. Fernando Alonso (Spa/Alpine-Renault) 1:18.732 (27)

11. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.841 (25)

12. Lando Norris (GBr/McLaren-Mercedes) 1:18.979 (27)

13. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.227 (31)

14. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:19.431 (37)

15. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:19.521 ( 7)

16. Mick Schumacher (Dui/Haas-Ferrari) 1:19.620 (30)

17. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:19.730 (36)

18. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:20.820 (17)

19. Nikita Mazepin (Rus/Haas-Ferrari) 1:21.581 (28)

20. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) geen tijd ( 2)