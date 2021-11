Thibau Nys droomt na wonderbaarlijk snelle revalidatie nu ook van Europese veldrittitel

Een maand geleden lag Thibau Nys (18) nog op de operatietafel nadat hij in het Amerikaanse Waterloo zijn linkersleutelbeen brak. Toch is hij zaterdag op de VAM-berg in Drenthe een van de favorieten om na zijn titel op de weg deze zomer ook in het veld Europees kampioen te worden. Het relaas van een supersnelle revalidatie. “Ik hervatte in de Koppenbergcross, maar eigenlijk kon ik al starten in Ruddervoorde.”