Verenigde Staten looft beloning van 5 miljoen uit voor informatie over Mexicaanse drugsbaronnen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een beloning uitgeloofd in de hoop op die manier verschillende Mexicaanse drugsbaronnen te kunnen klissen. Er wordt tot 5 miljoen dollar aangeboden voor informatie die leidt tot de arrestatie of de veroordeling van de vier geviseerde criminelen, zo liet het ministerie vrijdagavond plaatselijke tijd in Washington weten.

Een van de vier is de broer van de ooit machtigste drugsbaron ter wereld, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, wiens Sinaloa-kartel de VS overspoelde met drugs. Zijn broer Aureliano en de broers Ruperto Salgueiro-Nevárez, Jose Salgueiro-Nevárez en Heriberto Salgueiro-Nevárez opereerden allen onder de paraplu van het Sinaloa-kartel, verduidelijkte het ministerie. Alle vier werden ze in de VS aangeklaagd wegens overtreding van de Amerikaanse drugswetgeving.

“El Chapo”, die 25 jaar lang aan het hoofd stond van het Sinaloa-kartel, belandde in 2019 levenslang in de gevangenis, nadat de rechtbank in New York hem schuldig achtte aan onder meer het leiden van een criminele organisatie, witwassen en tientallen moorden. Het Sinaloa-kartel staat bekend als een van Mexico’s meest gewelddadige drugsorganisaties.