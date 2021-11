Voor het eerst is een ooievaar, geboren in het Zwin, de Saharawoestijn overgevlogen om in Mali te overwinteren. Vrijwel alle ooievaars overwinteren in Spanje en in het noorden van Marokko, slechts zelden wagen ze zich nog aan de grote oversteek, maar helaas is Murshid, de ooievaar in kwestie, overleden.