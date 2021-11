Pro Diving, de oudste duikwinkel in Limburg, sluit eind dit jaar definitief de deuren. Frans De Camp startte er in 1963 mee op de Koningin Astridlaan in Hasselt. Sinds 35 jaar, na het overlijden van zijn schoonvader in 1987, zet Paul Lijnen (62) de zaak verder. Tot nu. Paul blijft wel actief in een specifieke niche van het duiken.