De besmettingscijfers gaan door het dak in onze provincie. Afgelopen week raakten 4.307 Limburgers besmet, een vertienvoudiging in een maand tijd. De bezettingsgraad in Limburgse ziekenhuizen flirt met de kaap van 100 covidpatiënten. “Alles hangt nu af van ons gedrag”, zegt viroloog Steven Van Gucht.