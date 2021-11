Zonder promotie was het dance-evenement ‘I Love Feesje’ nu zaterdag in Hamont op nauwelijks enkele dagen uitverkocht. Het feest wordt georganiseerd door een tiental jeugdvrienden die zo een eerbetoon willen brengen aan hun makker Koen Michiels die vier jaar geleden op amper 37-jarige leeftijd overleed. “Koen was het grafische brein binnen onze kliek en via zijn ideeën willen we hem eren”, luidt het.