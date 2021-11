De Britse baby Alpha is met zijn geboortegewicht van 6,7 kilogram de derde zwaarste baby ooit in Groot-Brittannië. Op de kraamafdelingen in Limburg is dit nooit gezien. Hier zijn pasgeborenen van boven de vijf kilo al een flinke uitzondering. De geboorte van zo’n mega baby blijft ook voor de Limburgse mama’s een wonderbaarlijk moment.