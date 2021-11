Hasselt/Diepenbeek/Tessenderlo

Tegen 2030 moeten we in Vlaanderen 40 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. Daarvoor zullen de auto’s in Vlaanderen elektrisch moeten worden en onze huizen minder energieverslindend. Wat denken garagisten, tankstationuitbaters en installateurs van warmtepompen daarvan?