Vandenbroucke: “Zorgpersoneel dat zich niet laat vaccineren, wordt tijdelijk geschorst”

Wie in de zorg werkt en zich niet laat vaccineren tegen het coronavirus, zal het beroep niet meer mogen uitoefenen. Dat is het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Hij pleit al enkele maanden voor een verplichte vaccinatie, en vertelde vrijdag welke consequentie hij daaraan wil verbinden. “Als artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten zich tegen 1 april niet hebben laten vaccineren, wordt hun erkenning ingetrokken” zegt hij bij VTM. “Dan kunnen ze hun beroep niet meer uitoefenen – tijdelijk, tot ze wel in orde zijn. De consequentie is voor mij duidelijk: ze werken met kwetsbare mensen en moeten zich laten vaccineren om hen beschermen.”

Het voorstel moet wel nog voorbij zijn collega’s in de ministerraad en door het parlement. “Het brengt ongetwijfeld heel wat discussie mee – we zijn het binnen de regering aan het bespreken.”

Het Overlegcomité kwam al in augustus overeen om vaccinatie tegen Covid-19 te verplichten in de zorg, maar de politici moeten dat eerst nog concreet in een wet gieten. “Iemand die in een woon-zorgcentrum of ziekenhuis werkt, met mensen die kwetsbaar zijn: daarvan mag je wel zeggen, uw beroep brengt mee dat je je moet laten vaccineren”, zei Vandenbroucke daar eerder over. “Dat beroep is wel uw keuze, en daar hoort een verplichting bij. Als je wordt opgenomen in een ziekenhuis of als je moeder in een woon-zorgcentrum gaat wonen, wil je toch dat het daar veilig is. Voor een ziekenhuis of een woon-zorgcentrum is dat een kwaliteitseis.”

In Frankrijk is een dergelijke wet al goedgekeurd. Zorgpersoneel riskeert daar loonverlies sinds 15 september. De zorgkoepels zijn voorstander van een verplichte vaccinatie – ze stelden zelfs voor om personeel te kunnen ontslaan. Maar dat vinden de vakbonden te drastisch.

In de gezondheidszorg bestaat al een verplichte vaccinatie tegen hepatitis B, maar dat is bedoeld om de werknemers zelf te beschermen – niet zozeer de mensen met wie ze werken. Werknemers in de landbouw en in de afvalverwerking zijn dan weer verplicht gevaccineerd tegen tetanus. En iedereen in België is verplicht ingeënt tegen polio. (kba)