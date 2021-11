Tommaso Pobega debuteert in Italiaanse selectie voor interlands tegen Zwitserland en Noord-Ierland

Italiaans bondscoach Roberto Mancini heeft 28 spelers geselecteerd voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2022. Tommaso Pobega van Torino is de nieuwkomer in de selectie. Italië neemt het op 12 november op tegen Zwitserland in Rome. Op 15 november is er de uitmatch bij Noord-Ierland.

Enkele Europese kampioenen, zoals Marco Verratti (PSG), Matteo Pessina (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta) en Leonardo Spinazzola (AS Roma), zijn er niet bij deze keer vanwege blessures.

Mancini blijft verder vertrouwen hebben in de spelers die het EK wonnen. De enige nieuwkomer is de 22-jarige Tommaso Pobega, een middenvelder van Torino.

Italië staat momenteel samen met Zwitserland (14 punten) aan de leiding in groep C, maar de Azzurri hebben een beter doelsaldo (+11 tegen +9). De wedstrijd in Rome tussen Italië en Zwitserland kan dus van cruciaal belang zijn.

Italië miste het laatste WK, in 2018. Het was het eerste gemiste WK voor de Azzurri in 60 jaar.

Selectie:doelmannen: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (PSG/Fra), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa). Verdedigers: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon/Fra), Gianluca Mancini (AS Roma). Middenvelders: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea/Eng), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (AC Milan), Nicolo Zaniolo (AS Roma). Aanvallers: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).