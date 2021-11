Daniil Medvedev voorbij Hugo Gaston naar halve finales in Parijs

Daniil Medvedev heeft er een lap op in zijn kwartfinale tegen thuisspeler Gaston. — © AP

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hardcourt/2.603.700 euro). De Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston (ATP 103) in twee sets (7-6 (9/7) en 6-4).

Titelverdediger Medvedev, winnaar van de US Open twee maanden geleden, neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) of de Noor Casper Ruud (ATP 8). In de andere halve finale neemt Novak Djokovic (ATP 1) het op tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 10).

Gaston stijgt door zijn goede prestaties in eigen land op de ATP-ranking van de 103e plek naar de top 70.

De 21-jarige Gaston haalde voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales van een Masters 1.000-toernooi. Vorig jaar maakte hij naam voor zichzelf door op Roland Garros Stan Wawrinka te kloppen en Dominic Thiem tot een vijfsetter te dwingen. Op dat moment stond hij niet eens in de top 200 van de wereld.