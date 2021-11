Een deel van de chemische stoffen in de ibc-containers (foto) is giftig, bijtend of zelfs zeer explosief. — © rr

Bilzen

150.000 liter explosief, giftig en bijtend afval. Dat staat al zes jaar lang in onveilige omstandigheden op het terrein van Mitraco in Munsterbilzen. Via gaten in de hekken kan iedereen de site gemakkelijk betreden. “Een gevaar voor mens en omgeving”, zeggen experten.