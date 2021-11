Ondanks ophef zal stad ‘kerstpiemels’ toch opnieuw gebruiken met één kleine aanpassing

De kerstverlichting, eind 2020 ontworpen als een ‘boom met bal’, zorgde eind vorig jaar voor nogal wat aandacht. De 100 ‘kerstpiemels’, die te zien waren in Ettelgem en Roksem, werden wereldnieuws. Oudenburg had echter wel fors geïnvesteerd in de kerstverlichting en wou die daarom dit jaar opnieuw gebruiken. (Lees verder onder de foto)

De stedelijke technische dienst maakte nu zelf een aanpassing : bovenop komt nu een wit sneeuwvlokje waardoor de connotatie er veel minder is. — © EFO

De stedelijke technische dienst maakte nu zelf een aanpassing: bovenop komt nu een wit sneeuwvlokje waardoor de connotatie met een penis er veel minder is. De 100 ‘kerstpiemels met vlokje’ zullen vanaf eind deze maand te zien zijn in het straatbeeld.

In het schepencollege speelde men even met het idee om een vallende ster bovenop de piemel te plaatsen. “Maar we zagen in dat er daardoor weer mogelijk een verkeerde indruk gewekt worden. We hebben het niet laten uitvoeren. De vallende sterren komen nu in Westkerke. Zo besteden we het budget telkens aan een andere wijk”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

“De verlichting en sfeer tijdens de eindejaarsperiode gaat veel verder dan enkel de kerstpiemels. We doen ook een oproep naar de inwoners om tijdens de feesten voor zo veel mogelijk licht te zorgen om zo onze slogan ‘Oudenburg Schittert’ wat kracht bij te zetten.”