Joran Vliegen en Sander Gillé moeten strijd staken in Parijs

Geen halve finale voor Sander Gillé en Joran Vliegen in het ATP-toernooi van Parijs. Bij 7-5 en 3-0 moesten de Limburgers in de kwartfinale de strijd staken door een blessure van Gillé.

In de eerste set konden ze lange tijd gelijke tred houden met de Australiër John Peers (D14) en de Slovaak Filip Polasek (D9). Een duo dat pas sinds augustus samenspeelt, maar al erg succesrijk was de voorbije weken in Indian Wells, San Diego en Wenen. Op het einde van de eerste set moest Gillé zijn opslag inleveren: 7-5.

Tijdens een medische time-out werd Gillé na de eerste set uitgebreid behandeld aan de buikspieren. De behandeling bracht geen soelaas, want in een mum van tijd stonden de Limburgers 3-0 achter in de tweede set. Gillé probeerde het nog met twee onderhandse opslagen, maar die gingen ook mis. Het sein voor Sandoran om de handdoek te gooien. Afwachten of ze volgende week kunnen spelen in Stockholm.

Bemelmans speelt derde dubbelfinale

Ruben Bemelmans kende meer succes. Hij speelt de dubbelfinale met Daniel Masur in het Duitse Eckental (challenger 80). Het is al hun derde dubbelfinale dit seizoen na overwinningen in Quimper en Biel. Bemelmans won al 22 dubbeltoernooien in zijn carrière waarvan vier met Masur. In het enkeltoernooi gaf Bemelmans in de tweede ronde op tegen het eerste reekshoofd Jordan Thompson.