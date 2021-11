Valtteri Bottas snelste in eerste oefensessie in Mexico

Valtteri Bottas pakte uit met een pittige tijd tijdens de eerste oefensessie in Mexico. — © Mercedes F1 team

Valtteri Bottas (Mercedes) was de snelste tijdens de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Mexico. Bottas bleef op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad in 1’18”341 zijn Britse ploegmakker Lewis Hamilton (+0.076) en de Nederlandse WK-leider Max Verstappen (+0.123, Red Bull) voor.