Sports Manager Tim Matthys verlaat AA Gent en is in beeld bij Anderlecht

AA Gent moet op zoek naar een nieuwe Sports Manager. De huidige – ex-speler Tim Matthys (37) – verlaat na twee jaar de club. Hij zet zijn avontuur vermoedelijk voort in Brussel waar hij in beeld is bij Anderlecht.

Matthys stopte met voetballen in 2019 en werd meteen hoofdscout van KV Mechelen. Na een paar maanden werd hij weggeplukt door AA Gent om daar in het team van Michel Louwagie en Peter Verbeke zijn ding te doen. Na het vertrek van die laatste groeide Matthys door en nam hij de rol van Sports Manager over. Bij Anderlecht kan hij herenigd worden met Verbeke.

Voor AA Gent betekent het vertrek van Matthys een zoveelste wijziging in het scoutingsdepartement. Na Sports Manager Verbeke (naar Anderlecht) en scouts Tim Taveirne en David Smolders (naar Oud-Heverlee Leuven) is Matthys al de vierde vertrekker in anderhalf jaar tijd.