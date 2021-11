Mannen die voor 400.000 euro fietsen stalen op WK baanwielrennen staan terecht

Voor een pistefiets van Pinarello moet je flink in de buidel tasten. Dat wisten de dieven die toesloegen op het WK baanwielrennen in Roubaix blijkbaar ook. — © EPA-EFE

Twee mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de diefstal van liefst 22 fietsen van Italiaanse renners tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Roubaix, zijn voor de rechter gebracht.

De fietsen werden gestolen in de nacht van 22 op 23 oktober. De verdachten, die tot zeven jaar gevangenisstraf riskeren, worden in voorlopige hechtenis gehouden in afwachting van hun zitting op 10 december voor de strafrechtbank van Lille.

Volgens het Departement voor Openbare Veiligheid wordt de schade geraamd op 400.000 euro. Op 29 oktober werden 21 fietsen teruggevonden door de Roemeense autoriteiten, die ook vier mensen arresteerden.

Beide verdachten, een Fransman van Bosnische afkomst (18) en een Bosniër (20), stonden al bekend bij het gerecht vanwege verschillende diefstallen. Ze gaven alle twee al toe betrokken te zijn geweest bij de diefstal, maar gaven geen details over eventuele andere betrokkenen.

Italië won, ondanks de heisa rond de gestolen fietsen, 10 medailles op het WK in Roubaix.