Meer dan dubbel zo oud als Evenepoel, maar Oscar Sevilla (45) doet er nog een jaartje bij

Oscar Sevilla heeft zijn contract bij de Colombiaanse continentale ploeg Medellin-EPM met een jaartje verlengde. De Spanjaard mag met zijn 45 ruim dubbel zo oud zijn als Remco Evenepoel (21), hij blijft maar doorgaan. Sevilla won dit jaar nog een rit in de Ronde van Tachira en de proloog in de Ronde van Colombia.

In het begin van de eeuw was Sevilla een toptalent in Spanje. Hij boekte onder meer overwinningen in de Ronde van Romandië, Ronde van Catalonië en Route du Sud. In 2001 zag hij op de slotdag eindwinst in de Vuelta door de vingers glippen. Hij werd uiteindelijk tweede, na Angel Casero.

Sevilla werd tijdens zijn carrière verschillende keren in verband gebracht met dopinggebruik. Hij werd in 2006 genoemd in Operacion Puerto, de dopingzaak rondom dokter Fuentes, en testte in 2009 positief op hydroxyethyl. Sinds 2013 rijdt hij voor kleinere Colombiaanse ploegen.