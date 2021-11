Vrachtwagen rijdt elektriciteitspaal omver in Kesselt

Lanaken

De Kiezelweg in Kesselt is vrijdag even voor 20 uur afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van de steenfabriek Nelissen had een vrachtwagen bij een fout manoeuvre een elektriciteitspaal omvergereden. Er werd ook een cabine geraakt. De brandweer kwam als eerste ter plaatse.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Maar uit voorzorg werd de weg afgesloten omdat er kabels op de weg lagen. De diensten van Infrax werden op de hoogte gebracht zodat de situatie opnieuw veilig kon worden gemaakt. mm