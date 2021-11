Liverpool-spits Roberto Firmino meer dan vier weken buiten strijd met “ernstige hamstringblessure”

“Het verlies van Bobby Firmino is een grote klap. We weten al twee dagen dat het een ernstige blessure is. Ik weet niet hoe lang hij out zal zijn, maar toch enkele weken”, vertelde Klopp op zijn persbabbel.

De Braziliaanse international kwam pas na de rust in actie tegen Atlético, maar werd na 30 minuten spelen alweer vervangen door Divock Origi vanwege hevige pijn. Liverpool won het duel met 2-0.

Firmino lijkt minstens out te zijn tot de competitiewedstrijd tegen Arsenal op 20 november, na de interlandbreak. De Braziliaan scoorde dit seizoen al zes keer in elf officiële wedstrijden.

Firmino zal ook niet beschikbaar zijn voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Brazilië tegen Colombia, op 12 november, en Argentinië, op 17 november.