Ben Segers verrast met dramatische rol in ‘Dealer’: “Een full monty seksscène? Niet nadenken, gewoon dóén”

Van sos had hij nooit gehoord. Tegen drugs zegt hij al sinds jaar en dag nee, bedankt. En wilde nachten in discotheken zijn al helemaal niet zijn ding. Toch speelt Ben Segers in Dealer, het regiedebuut van Jeroen Perceval, met panache de rol van een beroemd acteur die zowat alle verboden vruchten van Satans boom plukt. En dat voor een acteur die naam maakte met komische rollen. “Ik was blij dat een regisseur voor zo’n rol eindelijk eens aan mij dacht. Dat sterkt een mens.”