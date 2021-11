De index van bouwmaterialen leidt niet alleen tot hogere bouwkosten, maar jaagt ook de prijs van brandverzekeringen de hoogte in. — © belga

De tijdelijke inflatie-opstoot dreigt in België hardnekkiger en uitgesprokener te zijn door allerlei mechanismen van automatische prijsverhogingen. De inflatie is nu al hoger dan in de buurlanden. Hoe komt dat?