Als er één speler is die voor voetbal, volk en vuur kan zorgen bij STVV, is het Christian Brüls. Hij kan zelfs betere dribbelcijfers voorleggen dan Eden Hazard en Kevin De Bruyne. “Mensen zeggen weleens dat ik meer had moeten halen uit mijn carrière, maar ik ben niet ontevreden”, zegt de 33-jarige aanvallende middenvelder van de Kanaries.