Lianne Tan uitgeschakeld in kwartfinales van Hylo Open badminton

Lianne Tan werd vrijdag in het Duitse Saarbrücken uitgeschakeld in de kwartfinales van het Hylo Open badmintontoernooi. De 30-jarige Bilzense, 38e op de wereldranglijst, werd verslagen door de 22-jarige Singaporese Yeo Jia Min, 26e op de wereldranglijst. Het werd 14-21, 21-9 en 21-18 na 41 minuten spelen.

Lianne Tan won overtuigend in de eerste ronde van de Tsjechische Katerina Tomalova (BWF 15). In de tweede ronde stond ze tegenover Ratchanok Intanon (BWF 8). Na 37 minuten spelen en bij een stand van 21-15, 7-21 en 11-6 in het voordeel voor Tan, gaf de Thaise echter op.

Elfvoudig Belgisch kampioene Lianne Tan was de enige Belgische vertegenwoordigster in Saarbrücken.