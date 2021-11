Acht nieuwe poelen moeten Heerse natuur opwaarderen

Vorige vrijdag werd de laatste poel afgewerkt waardoor Heers in één week acht poelen rijker is. — © RR

In amper één week tijd is Heers acht poelen rijker. Met de aanleg van die poelen wil de gemeente, samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de provincie, de natte natuur meer kansen te geven.

Poelen - kleinere, ondiepe waterpartijen met weinig of geen stroming - zijn een belangrijke bron van water, iets dat steeds belangrijker wordt in tijden van klimaatverandering. “Heel wat waterplanten, amfibieën en ander leven zijn voor hun ontwikkeling en voortbestaan afhankelijk van de waterrijke omgeving die een poel biedt”, vertelt Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “Ook steeds meer mensen herontdekken de waarde van poelen. Poelen zijn niet alleen nuttig als opvang voor water, maar ook gewoon mooi om naar te kijken. Het waterleven en de veelheid aan kleuren, planten en dieren werken ontspannend en inspirerend.” In Heers is het aantal poelen de voorbije decennia echter sterk teruggelopen. Daarom ging het gemeentebestuur samen met het Regionaal Landschap en Natuurpunt De Herk Heers in het voorjaar op zoek naar geschikte locaties om poelen aan te leggen of te herstellen.

Acht locaties

“Via een voorstudie naar het vroegere voorkomen van poelen in de gemeente en via een oproep aan de inwoners, konden we acht locaties selecteren”, zegt schepen van Natuur en Landbouw Joseph Royer (VLDumont). “Met de financiële steun van de provincie is vorige maandag al de eerste poel zuiver gemaakt.” Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren begeleidde de werken op het terrein in Heers, Batsheers, Veulen, Gutschoven en Mettekoven. “Vorige vrijdag werd de laatste poel afgewerkt waardoor Heers in één week acht poelen rijker is, ideaal om de natte natuur hier extra kansen te geven”, besluit Bert Lambrechts, voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.