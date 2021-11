Samen met het Nederlands duo Marring-Overwater maakte Helena Gilson na vorig seizoen de overstap van LVL naar Asterix Avo. Een transfer die haar in Genk niet in dank werd afgenomen. Zaterdag krijgt de Hasseltse in sporthal de Meerminnen haar ex-ploeg over de vloer. “Voor beide teams is het van moeten”, aldus Gilson.