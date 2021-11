Heers wil gezelligste kerstgemeente worden

De eindejaarsperiode is voor velen de gezelligste tijd van het jaar. Om het extra gezellig te maken, roept de gemeente op om aan elk huis buiten een kerstboom te plaatsen. “We bieden via een groepsaankoop voor 10 euro een Nordmann kerstboom aan die door de verenigingen in het weekend van 27 en 28 november aan huis wordt geleverd”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Die kun je dan voor je huis plaatsen en versieren met kerstlichtjes. Hopelijk doen alle inwoners mee, laten we van Heers de gezelligste gemeente maken.”

Je kan je kerstboom bestellen tot maandag 8 november via kerstboomactie@heers.be met vermelding van je naam en adres. Je kan je kerstboom ook bestellen en cash betalen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Na de eindejaarsperiode kan je je kerstboom per deelgemeente naar een verzamelpunt brengen.