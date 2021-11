ROYALS. Nieuwe romance in de maak? En er schuilt een actrice in Camilla Parker Bowles

Als het aan de schrijvers van een Britse miniserie ligt, dan zien we Camilla Parker Bowles misschien wel debuteren als actrice. Als het vroeger aan Paul McCartney had gelegen, dan begon hij iets met de queen. En als we de Duitse pers mogen geloven, is de Belgische prins Gabriël dolverliefd … op zijn buurmeisje. Alles over het reilen en zeilen in koninklijke kringen lees je hier.

In Duitsland gonst het van de geruchten dat de Belgische prins Gabriël verliefd is. Dat schrijft het blad Gala. De achttienjarige jongeman zou gevoelens koesteren voor het buurmeisje: de Nederlandse prinses Amalia. Die gevoelens zouden wederzijds zijn. Meer nog: de twee hebben naar verluidt een prille relatie. Het blad is niet verrast dat de prins en prinses het goed met elkaar kunnen vinden, daar ze al van kleins af aan in het gezelschap van hun ouders geregeld bij elkaar over de vloer komen. Of er echt iets van aan is, is nog niet officieel bevestigd. Royaltywatcher Kathy Pauwels twijfelt alvast, zo zegt ze in Tv familie. De prins werd recent in een Argentijnse krant gekoppeld aan prinses Alexia … Alsof fans zitten te popelen dat het ooit tot een relatie komt tussen een zoon van koning Filip en koningin Mathilde en een dochter van het Nederlandse vorstenpaar.

Schattig beeld uit Groot-Brittannië, want daar vierde het zoontje van prinses Eugenie en Jack Brooksbank voor het eerst Halloween. Het gezicht van de kleine August, die in februari een jaar wordt, is niet te zien omdat de jongen een monsterpak met kap en vijf ogen draagt. Hij werd gekiekt tijdens een praatje met een Minion-knuffel. “Ik ben benieuwd waarover ze praten”, schreef de prinses bij het beeld.

Tijdens haar videotoespraak op de COP26-conferentie in Glasgow week wijlen prins Philip geen moment van koningin Elizabeth II haar zijde. Een foto van de hertog van Edinburgh tussen neerdwarrelende bladeren was de hele tijd in beeld. De queen, die het van haar dokters rustiger aan moet doen en daardoor niet fysiek aanwezig was in Glasgow, droeg als eerbetoon ook een opvallende broche in de vorm van een vlinder. De vorstin kreeg het juweel, rijkelijk versierd met diamanten en robijnen, cadeau toen ze in 1947 trouwde met prins Philip. Het was de eerste keer sinds 2012 dat de broche uit haar juwelenkistje mocht.

Prins Charles verving zijn moeder in Glasgow en beging bijna een blunder. Letterlijk, want toen hij afgelopen maandag naar voren moest voor de openingsceremonie struikelde hij op het trapje onderweg naar het podium. Hij kon zich maar net rechthouden. Na het voorval keek hij even - zichtbaar geïrriteerd - achterom naar het verdomde trapje. Vervolgens liep hij door naar de microfoon, krabde hij even aan zijn neus en begon hij aan zijn speech.

Camilla Parker Bowles deed dan weer een opmerkelijke uitspraak op de set van de Britse detectiveserie Grace, gebaseerd op de boekenreeks Roy Grace. De hertogin van Cornwall (74) zou een acteercarrière eigenlijk best wel zien zitten, maar dan wel als dode figurant. Ze vroeg bij wijze van grap aan Peter James, schrijver van de reeks, of het mogelijk was “om als lijk uit de zee gesleept te worden”. Bowles houdt van James zijn verhalen én van de serie omdat deze plaatsvindt in Sussex, het Engelse graafschap waarin ze opgroeide.

Deze week dook trouwens nog een grappig weetje op over de queen.In The lyrics, het nieuwe boek van Paul McCartney, staat dat de ex-Beatle destijds een oogje had op de monarch. “Ze zag er een beetje uit als een Hollywoodster. Haar populariteit bij mijn generatie was volgens mij minstens voor een deel te wijten aan het feit dat ze nogal een babe was.” De artiest ontmoette zijn ‘vlam’ drie keer. Met de andere Beatles speelde hij ooit een liedje voor haar, maar veel hoogte van haar konden de vier niet krijgen. In 1965 zag hij haar nog eens toen hij met zijn muzikale collega’s werd geëerd op Buckingham Palace. Een derde ontmoeting volgde in 1997 toen ze Macca tot ridder sloeg.