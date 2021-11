Hasselt

Via een raam zijn dieven in de Mediamarkt in de Biezenstraat binnengedrongen. De feiten gebeurden vrijdag rond 1.30 uur. Toen trad het alarm in werking. De politie ging ter plaatse maar van de indringers ontbrak elk spoor. Wat er werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. Maar het zou gaan om een aanzienlijke buit. mm